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В полиции рассказали подробности ДТП с двумя трамваями и иномаркой в Барнауле

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В полиции рассказали подробности ДТП с двумя трамваями и иномаркой в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

Полицейские установили, что водитель трамвая не уступила дорогу легковушке при выезде на кольцо. Пострадавших в ДТП не было

Авария на Малаховском кольце в Барнауле 24 февраля обошлась без пострадавших, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель трамвая Tatra двигалась по второстепенной дороге улицы Малахова и, въезжая на кольцо, не уступила дорогу Toyota Corolla. После этого иномарка врезалась во встречный трамвай.

Движение транспорта на месте аварии восстановили.

Ранее в Барнауле перед Новым мостом столкнулись две легковушки .

Взято отсюда.

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