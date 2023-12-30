В Польшу “залетел подарок”. Поляки пригрозили России, а Москва в ответ подняла боевые вертолёты

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30 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Сегодня в воздушное пространство Польши случайно залетел “подарок”. Сначала он преодолел все системы ПВО НАТО, после чего полетал три минуты и улетел обратно.

Туск, Дуда, начальник Генштаба Кукула и командующий Максимилиан Dura закрылись в кабинете и начали решать вопрос. Далее последовало заявление:

“Все указывает на то, что российская рак-та вошла в воздушное пространство нашей страны. Варшава готова дать отпор на любой вызов”, – начальник Генерального штаба генерал Веслав Кукула.

Первым решением стало приведение в полную боеготовность всех своих сил. Москва даже не стала ждать пока они выйдут с совещания и как только поляки отдали приказ, над Балтикой моментально вспорхнули наши боевые птички с полным БК на борту. И не просто вспорхнули, а прямо не отходя от кассы отработали по учебным целям в море. Скажем очень мягко, грохот стоял такой, что туристы и гости эксклава, в некоторых прибрежных городах, рты пораскрывали.

Через пару часов после этого, президент Польши, с важным видом, пошёл звонить в НАТО, объявив, что эти русские совсем страх потеряли и больше ни во что не ставят державу от “може до може”. Столтенберг послушал Дуду и сообщил, что здесь торопиться не надо. Нужно внимательно всё расследовать и для начала хотя бы найти этот “подарочек”. А так да, НАТО будет поддерживать Польшу столько сколько понадобится и если вдруг эта “самозванка летающая” вернётся или прилетит новая, то тогда-то альянс ей точно задаст. Честное брюссельское. Осталось теперь только понять, где эта “незваная гостья” притаилась.

Фото: newsbomb.gr

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Автор: vizitka01

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