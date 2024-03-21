Талая вода потоком шла по дороге, осложняя движение. У автобусов намокают аккумуляторы, поэтому перевозчики не рискуют жизнью пассажиров и отменяют рейсы

В Бийске 20 марта некоторые автоперевозчики отказались выходить на маршрут из-за затопления на улице Социалистической, пишет “Бийский рабочий”.

Полной отмены маршрутов не произошло, потому что часть автобусов пустили по улице Гейдека, часть по-прежнему шла по Социалистической, где с утра работала вся техника по откачке луж, пояснили в администрации наукограда. Откачивание самых затопленных водой участков по городу ведется в круглосуточном режиме.

“На улице Социалистической есть стационарная ливневая канализация и насосная станция, которая перекачивает воду. Но все усложняется тем, что дождеприемники в ночь замерзают, приходится их сначала отдалбливать, потом откачивать воду. Там, где ливневой канализации нет, мы откачиваем воду машинами”, – рассказал заместитель главы Бийска по ЖКХ, энергетике, транспорту и связи Александр Заровняев.

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