В порту Петербурга таможенник обнаружили более тонны кокаина из Никарагуа

Стоимость найденной партии составляет порядка 11 млрд рублей
Более тонны кокаина обнаружили сотрудники таможни в контейнере из Никарагуа в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС. Общая стоимость задержанной партии наркотика на черном рынке составляет порядка 11 млрд рублей, рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
“Более тонны кокаина нашли таможенники в контейнере из Никарагуа. Наркотик на 11 млрд рублей задержали [совместно] с сотрудниками ФСБ в Большом порту Санкт-Петербурга”, – сообщили в ведомстве.
Наркотик находился в фасовке по 1 тыс. брикетов. Контрабандисты спрятали их в верхней части грузового модуля. Проведенная экспертиза подтвердила, что спрессованный белый порошок является кокаином.
По факту контрабанды крупной партии наркотиков возбуждено уголовное дело.
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