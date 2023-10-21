В правительстве Алтайского края продолжаются назначения
Правительство Алтайского края Фото: Виталий Барабаш/"Толк"
Виктор Томенко продолжает назначения чиновников краевого правительства. Распоряжения коснулись главы инспекции по контролю в области градостроительной деятельности, управления ветеринарии и других
21 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжения о новых кадровых назначениях в региональном правительстве.
Руководить инспекцией по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края губернатор оставил Виктора Четошникова. Он также занимает пост главного архитектора Алтайского края.
Виктор Четошников родился 11 июня 1955 года в Барнауле. Окончил Новосибирский инженерно-строительный института им. В.В. Куйбышева. Трудовую деятельность начал архитектором Алтайгражданпроекта. С 1992 является директором архитектурной мастерской “ГРАДО”. Лауреат премии Алтайского Демидовского фонда в номинации “Архитектура” и муниципальной премии Барнаула в номинации “Архитектура”, ему присвоено звание Заслуженный архитектор Российской Федерации.
На этом назначения не закончились. Глава региона распорядился назначить заместителями руководителя инспекции Елену Веремеинко и Елену Грецову.
Кроме того, на должности остался начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров. Юрий Астанчик, Анатолий Батюта, Евгения Спицкая назначены его заместителями.
Заместителями министра образования и науки Алтайского края стали Лариса Исакова, Олег Марченко, Галина Синицына и Лариса Терновая.
Также с 21 октября Олег Гусев продолжит работать управляющим делами губернатора и правительства Алтайского края. Его заместителем будет Елена Шуткина.
Ранее Виктор Томенко назначил главу алтайского минстроя и начальников управлений.
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