Правительство Алтайского края Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Виктор Томенко продолжает назначения чиновников краевого правительства. Распоряжения коснулись главы инспекции по контролю в области градостроительной деятельности, управления ветеринарии и других

21 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжения о новых кадровых назначениях в региональном правительстве.

Руководить инспекцией по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края губернатор оставил Виктора Четошникова. Он также занимает пост главного архитектора Алтайского края.

Виктор Четошников родился 11 июня 1955 года в Барнауле. Окончил Новосибирский инженерно-строительный института им. В.В. Куйбышева. Трудовую деятельность начал архитектором Алтайгражданпроекта. С 1992 является директором архитектурной мастерской “ГРАДО”. Лауреат премии Алтайского Демидовского фонда в номинации “Архитектура” и муниципальной премии Барнаула в номинации “Архитектура”, ему присвоено звание Заслуженный архитектор Российской Федерации.

На этом назначения не закончились. Глава региона распорядился назначить заместителями руководителя инспекции Елену Веремеинко и Елену Грецову.

Кроме того, на должности остался начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров. Юрий Астанчик, Анатолий Батюта, Евгения Спицкая назначены его заместителями.

Заместителями министра образования и науки Алтайского края стали Лариса Исакова, Олег Марченко, Галина Синицына и Лариса Терновая.

Также с 21 октября Олег Гусев продолжит работать управляющим делами губернатора и правительства Алтайского края. Его заместителем будет Елена Шуткина.

Ранее Виктор Томенко назначил главу алтайского минстроя и начальников управлений.

Источник

горняк

горняк онлайн