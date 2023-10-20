В Правительстве Алтайского края прошло заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка

Заседание прошло сегодня, 19 октября, под председательством губернатора края Виктора Томенко с участием руководителей силовых и правоохранительных органов региона, краевых министерств и ведомств.

На заседании были рассмотрены вопросы о мерах по профилактике преступлений, связанных с посягательством на собственность граждан, профилактике правонарушений в образовательных организациях Алтайского края, а также реабилитации лиц, вернувшихся из исправительных учреждений.

Как отметил Виктор Томенко, всем ведомствам, которые отвечают за обеспечение правопорядка в регионе, необходимо активно заниматься профилактикой правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних, информировать население о случаях дистанционного мошенничества, которые все чаще и чаще случаются и раскрыть которые бывает очень трудно, а также продолжать реабилитационную работу с освободившимися из мест заключения гражданами, оказывая им помощь в трудоустройстве, решении других вопросов.

Жителей Алтайского края приглашают проголосовать за достижения региона

Горняк22



Взято отсюда