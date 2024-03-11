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В правительстве объяснили, зачем Томенко еще один заместитель и почему именно этот

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В правительстве объяснили, зачем Томенко еще один заместитель и почему именно этот

Правительство Алтайского края Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Изменения в структуре и распределении полномочий между заместителями в правительстве Алтайского края привели к усилению одних и ослаблению других

Ввести должность еще одного – десятого – вице-премьера алтайского правительства было необходимо из-за “увеличения масштаба задач”, стоящих перед системой образования и науки, а также из-за роста внимания к развитию культуры. Кроме того, “отдельного внимания требует работа по направлению опеки и попечительства”. Об этом говорится в ответе краевого департамента информполитики на запрос “Толка”.

Снова перетасовали

Напомним, с 4 марта губернатор Виктор Томенко еще одним своим заместителем назначил Юрия Абдуллаева, который будет курировать перечисленные выше образование, науку, опеку и культуру. Первые три направления ранее находились в сфере ответственности вице-премьера Игоря Степаненко, культура – у Дениса Губина. Ответ департамента не содержит информации о том, почему их работа не отвечала решению повышенных задач, поставленных на государственном уровне и требующих особого внимания.

Взято отсюда

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