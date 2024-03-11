В правительстве объяснили, зачем Томенко еще один заместитель и почему именно этот

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Изменения в структуре и распределении полномочий между заместителями в правительстве Алтайского края привели к усилению одних и ослаблению других

Ввести должность еще одного – десятого – вице-премьера алтайского правительства было необходимо из-за “увеличения масштаба задач”, стоящих перед системой образования и науки, а также из-за роста внимания к развитию культуры. Кроме того, “отдельного внимания требует работа по направлению опеки и попечительства”. Об этом говорится в ответе краевого департамента информполитики на запрос “Толка”.

Снова перетасовали

Напомним, с 4 марта губернатор Виктор Томенко еще одним своим заместителем назначил Юрия Абдуллаева , который будет курировать перечисленные выше образование, науку, опеку и культуру. Первые три направления ранее находились в сфере ответственности вице-премьера Игоря Степаненко, культура – у Дениса Губина. Ответ департамента не содержит информации о том, почему их работа не отвечала решению повышенных задач, поставленных на государственном уровне и требующих особого внимания.

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В документе прописаны все основные полномочия заместителей председателя правительства Алтайского края. Некоторые получили дополнительный функционал

Молодежная политика при этом осталась под кураторством Губина.

Последние два года, действительно, стало очевидно, что образование, начиная с детсадовского, и развитие отечественной культуры стали приоритетными направлениями госполитики. Недавнее послание президента закрепило этот тезис. Будет создан нацпроект “Молодежь России”, государство будет инвестировать в обновление детсадов и школ, модернизацию вузов, финансово поддерживать завучей по воспитанию, классных руководителей и кураторов в ссузах и т. д. Более 100 млрд рублей направят на просветительские, образовательные, исторические проекты.

Назначение Абдуллаева состоялось практически сразу после послания президента. 29 февраля выступил глава государства, а 1 марта Томенко внес изменения в указ о структуре правительства региона, которые предусмотрели увеличение численности заместителей до 10 человек. Ранее документ предусматривал девять.

Примечательно, что буквально 10 января 2024 года губернатор уже менял нормативные акты, связанные с полномочиями заместителей. Тогда это произошло на фоне назначения заместителем Валерия Усачева, который стал отвечать за “силовой блок” – обеспечение региональной безопасности, государственную нацполитику, мобилизацию.

Тогда же минспорта, получившее в декабре нового министра – Ивана Нифонтова, перешло под кураторство другого вице-премьера – от Дениса Губина к Виталию Снесарю.

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Вопросы антитеррористической безопасности и мобилизационной готовности, а также взаимодействие с правоохранителями и военными в правительстве края выделили в отдельное направление работы

Таким образом, за последние четыре месяца в правительстве появилось два зампреда с совершенно новым функционалом. При этом у одного из прежних – Игоря Степаненко – сократилась сфера ответственности за счет передачи минобра Абдуллаеву. Денис Губин “потерял” минспорта (теперь у Снесаря) и минкультуры (теперь у Абдуллаева). Сейчас в его ведомстве остались только департаменты и управления – он сосредоточится на сферах информационной и внутренней политики. Однако, по неподтвержденным данным, под его кураторство могли передать работу Центра управления регионом (ЦУР), ранее это якобы была ответственность Снесаря.

Можно также говорить и о том, что теперь в крае два “социальных” зама. Обычно образование, здравоохранение, соцзащита находятся в сфере ответственности одного заместителя. И это характерно не только для Алтайского края, но и для муниципалитетов, других регионов и даже федерального уровня. Это часть некой унифицированной вертикали власти. Теперь в крае эти сферы разделили между вице-премьерами.

“Высокая степень доверия”

В правительстве объяснили, почему глава региона сделал выбор в пользу именно Юрия Абдуллаева.

“Помимо формальных критериев поступления на государственную службу, которые регламентированы законодательством и регламентами, значение имеет опыт работы кандидата в соответствующей сфере, уровень профессионализма, подтверждаемый не только документами об образовании и повышении квалификации, но и результатами деятельности на предыдущем месте работы, отзывами общественности и специалистов“, – говорится в ответе.

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Ранее Евгений Дешевых возглавлял поочередно два региональных управления – по развитию туризма и по развитию предпринимательства

Абдуллаев работает в сфере образования с 17 лет, работал и в школе (становился учителем года), и в госструктурах (занимал пост замминистра образования). Долгое время возглавлял региональной отраслевой профсоюз, его избирали трижды на этот пост.

“Это свидетельствует о высокой степени доверия педагогической общественности к его работе, позволяет иметь широкий круг профессионального общения“, – сообщается в ответе.

Кроме того, отметили в правительстве, Абдуллаев известен и в сфере культуры, “являясь членом экспертного совета по реализации проекта “Пушкинская карта”.

Министр культуры Елена Безрукова добавила в своем аккаунте в ВК , что он является многодетным отцом и возглавляет совет отцов региона.

Взято отсюда.

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