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В праздник Обрезания Господня митрополит Сергий и епископ Серафим совершили Божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери Бийска

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В праздник Обрезания Господня митрополит Сергий и епископ Серафим совершили Божественную литургию в храме Казанской иконы Божией Матери Бийска

14 января, в праздник Обрезания Господня, в день памяти святителя Василия Великого, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и епископ Бийский и Белокурихинский Серафим совершили Божественную литургию Василия Великого в храме Казанской иконы Божией Матери города Бийска.

Архипастырям сослужили: настоятель храма протоиерей Валерий Замятин, иерей Димитрий Камбалин, иерей Вадим Четвергов, диакон Вадим Шпак, диакон Николай Геришенко и диакон Владислав Лазарев.

На сугубой ектении были произнесены особые прошения: «…о еже прияти молитвы нас недостойных рабов Твоих в сию годину испытания, пришедшую на Русь Святую…». Затем была вознесена молитва о Святой Руси.

В завершение праздничного богослужения митрополит Сергий обратился ко всем молящимся со святительским словом, посвященном празднику Обрезания Господня.

По окончании литургии состоялось выступление воспитанников детской воскресной школы Казанского храма с исполнением песен и чтением стихов.

Источник: сайт Бийской епархии

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Взято отсюда.

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