Заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов и председатель комитета по социальной поддержке населения города Татьяна Королева побывали в гостях у многодетной барнаульской семьи Брит.

От имени главы города Вячеслава Франка Александр Артемов поздравил семью с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия. Он отметил, что 2024 год объявлен Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи. Для Барнаула семья Брит – образцовая. Счастливые родители воспитывают любознательных, увлекающихся детей, передают подрастающему поколению семейные ценности и традиции.

Гости вручили хозяйке дома Елене Брит букет цветов, ребятишкам – сладкие подарки, всем – корзины с фруктами. Александр Артемов передал Сергею и Елене Брит современный духовой шкаф для новой кухни – подарок от компании «Селф» и ее генерального директора, Почетного гражданина города Нодара Шонии.

За чаепитием взрослые и дети рассказали о важных семейных событиях 2023 года и поделились планами на будущее.

Глава дружного семейства Сергей Брит по профессии резчик-краснодеревщик. В свободное от работы время строит большой дом для своей семьи. Елена по образованию финансист-казначей. Все время посвящает воспитанию и разностороннему развитию ребятишек.

Сергей и Елена Брит воспитывают тринадцать детей: десять девочек и троих мальчиков. Самой старшей Анжелике исполнилось 17 лет, самой маленькой Дарье – всего месяц.

Дети с удовольствием занимаются в кружках, осваивают музыкальные инструменты. Об успехах ребят говорят многочисленные дипломы лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Самая старшая из детей – Анжелика обучается в Алтайском государственном музыкальном колледже и посещает бассейн. Вячеслав посещает художественную школу. Елизавета обучается игре на виолончели в детской музыкальной школе №2. Здесь же Илья осваивает игру на аккордеоне, а Нелли занимается вокалом. Полина самостоятельно научилась играть на фортепиано и хорошо рисует. Восьмилетней Алене, как и сестре, нравится рисовать, а также лепить из пластилина. Дошкольники находятся на домашнем воспитании.

В дружной и сплоченной семье старшие дети являются помощниками и наставниками для младших. Родители прививают детям здоровый образ жизни. Каждое лето оборудуют большой бассейн, поддерживают увлечение ездой на самокате, велосипеде и скейтборде. В зимний период предоставляют возможность мальчикам заниматься хоккеем. Осуществляют семейные выезды на природу, рыбалку, прогулку в парк.

В 2020 году семья приняла участие в краевой эстафете родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца». По итогам конкурса семья Брит стала победителем муниципального этапа эстафеты в номинации «Многодетная семья», а также стала призером краевого этапа эстафеты «Согрей теплом родительского сердца» в номинации «Семья, устремленная в будущее».

В 2022 году Сергей Эдуардович и Елена Борисовна награждены медалью «Родительская слава».

Фото: “Вечерний Барнаул”

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