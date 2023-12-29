В преддверии Нового года районы Алтайского края получили новую дорожную технику

Бийский район оказался в числе муниципалитетов, получивших автосамосвалы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко передал 20 районам края новую коммунальную технику, сообщает правительство Алтайского края.

В районы передали 21 самосвал марки МАЗ. Автомобили будут использованы в том числе для доставки угля на котельные и для вывоза снега. Как сообщили в пресс-службе губернатора, вся техника оснащена ковшовым кузовом грузоподъемностью 20 тонн и полностью приспособлена под сибирские условия работы.

По подсчетам министерства строительства и ЖКХ края, наличие собственной техники и независимость от частных перевозчиков позволит районам сэкономить до 10% за сезон.

В числе муниципалитетов, получивших автосамосвалы, оказался и Бийский район. А Чарышский муниципальный округ получил два самосвала в связи с расположением в горах.

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