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В преддверии светлого праздника Рождества, в епархиальном музее выставлена скульптурная композиция

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В преддверии светлого праздника Рождества, в епархиальном музее выставлена скульптурная композиция

В преддверии светлого праздника Рождества, в епархиальном музее выставлена скульптурная композиция малой формы посвященная этому празднику. Она была привезена в епархиальный музей из Иерусалима. Всего в композиции представлено 15 фигур, олицетворяющих образы младенца Иисуса, лежащего в корзине устланной соломой, а так же  Богоматери, св Иосифа, пастухов и животных, находившихся по преданию в хлеву, где родился Богоизбранный младенец. Дополняют  композицию  и скульптуры трех волхвов, прибывших к месту рождения на верблюдах.

Фигуры изготовлены из оливкового дерева и покрыты тонким слоем лака. При передаче образов и евангельского сюжета в целом, видна  искусная рука мастера. Теплота оливы, четкие пропорциональные соотношения, способствуют благоприятному  зрительному восприятию целостности скульптурного сюжета. Тонко переданные лики святых отсылают зрителя к иконе «Рождество Христово» и евангельскому тексту:« Иисусу же рождшуся в Вифлееме Иудейстем во дни Ирода царя, се, волсви от восток приидоша во Иерусалим, глаголюще: где есть рождейся Царь Иудейский? Видехом бо звезду Его на востоце и приидохом поклонитися Ему.» Мф. 3 зач., II, 1-12.

Рождественская история вот уже на протяжении двух тысячелетий является не только свидетельством истинного Бога, но и дарит надежду на спасение  всем, кто обращается к Нему.

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Взято отсюда.

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