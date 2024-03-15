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В преддверии выходных Госавтоинспекция Алтайского края обращается к участникам дорожного движения

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В преддверии выходных Госавтоинспекция Алтайского края обращается к участникам дорожного движения

Установление комфортной для прогулок температуры воздуха и проведение массовых мероприятий в выходные дни приведет к увеличению транспортного потока на всех автомобильных дорогах края. Наибольшая интенсивность движения ожидается на федеральной дороге Р-256 «Чуйский тракт» в направлении города Бийска.

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В связи с этим региональная Госавтоиснпекция обращается к водителям и пешеходам с просьбой о неукоснительном соблюдении Правил.

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Уважаемые автомобилисты! Помните, что на загородных трассах необходимо учитывать дорожную обстановку, погодные условия, интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства. Кроме того, требуется соблюдать скоростной режим, дистанцию между автомобилями и боковой интервал, а также стоит отказаться от выполнения резких маневров.

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Особое внимание следует уделить проезду участков, где возможно появление пешеходов. Так, приближаясь к нерегулируемым пешеходным переходам, необходимо заблаговременно снижать скорость, а при обнаружении пеших участников дорожного движения  на проезжей части или вблизи нее необходимо полностью остановиться, чтобы пропустить их.

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Также водителям следует помнить о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Если Вы употребили спиртное, не садитесь за руль автомобиля, воспользуйтесь услугами такси или общественным пассажирским транспортом.

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Госавтоинспекция настоятельно рекомендует при движении учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свой маршрут.

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Желаем Вам безопасных и безаварийных дорог!

Взято отсюда.

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