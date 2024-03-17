В пригородах Барнаула провожают весну

17 марта во всех районах Барнаула празднуют Масленицу. Пригороды исключением не стали.

Так, в микрорайоне Спутник проходит «Сибирская масленица».Проводы весны организовали вблизи избирательного участка, расположенного по ул.Соловьиной, 45. Коллектив Детской школы искусств «Традиция» с песнями и танцами дарит праздничное настроение

На территории центра культуры и досуга «Индустриальный» в поселке Лесной, 12 проходит развлекательное мероприятие «Весна идет, весне дорогу!». Коллектив «Сибирячка» организовал концерт с лучшими музыкальными номерами. Кроме того, проводятся конкурсы, игры, викторины.

Фото: мэрия Барнаула Также зиму провожают в поселках Центральном и Южном. Праздничные площадки организованы у Дома культуры «Центральный» и Дворца культуры «Южный».

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