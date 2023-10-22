22.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Здоровье
В Волчихинском районе после капитального ремонта открылась поликлиника ЦРБ
Здоровье
Усть-Пристанской Центральной районной больнице исполнилось 100 лет
Здоровье
Алтайские ученые разработали тест-систему для выявления онкогенного ВПЧ
Здоровье
До +15 градусов ожидается в Алтайском крае 21 октября
Здоровье
Какие фрукты поднимают иммунитет
Новости Алтай
Ученые создают хаб для изучения климата Алтайского края и двух соседних регионов

Коллекция категорий

Бизнес221 Новости
Здоровье487 Новости
Новости Алтай2249 Новости
Новости Горняк237 Новости
Образование251 Новости
Общество496 Новости
Объявления82 Новости
Политика472 Новости
Спорт272 Новости
Платим за интересные новости!

В пригороде Барнаула потушили крупный пожар

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Пострадавших и погибших нет

Фото: “Инцидент Барнаул”

В Барнаульском поселке Власиха потушили крупный пожар в частном доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился вечером 21 октября на улице Петербургской. Пройденная огнем площадь составила около 150 “квадратов”.

На месте работали 28 человек личного состава и 6 автоцистерн. Погибших и пострадавших нет. Причина произошедшего уточняется.

Напомним, в этот же день в Барнауле потушили баню в проезде Бородкина.

Горняк22

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости