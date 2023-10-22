В пригороде Барнаула потушили крупный пожар

Пострадавших и погибших нет

Фото: “Инцидент Барнаул”

В Барнаульском поселке Власиха потушили крупный пожар в частном доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился вечером 21 октября на улице Петербургской. Пройденная огнем площадь составила около 150 “квадратов”.

На месте работали 28 человек личного состава и 6 автоцистерн. Погибших и пострадавших нет. Причина произошедшего уточняется.

Напомним, в этот же день в Барнауле потушили баню в проезде Бородкина.

Горняк22



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