реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

В пригороде Барнаула проходят масленичные гуляния

Сегодня, 16 марта, в поселке Научный Городок, селе Гоньба и поселке Казенная Заимка проходят праздничные мероприятия, посвященные проводам зимы. 

«Широкая масленица» в Научном Городке собрала жителей поселка проводить зиму народными песнями, веселыми играми и забавами.

Для зрителей выступят творческие коллективы и солисты поселка, среди которых ансамбль русской песни «Сибирячка» и «Рябинушка».

Гости мероприятия примут участие в традиционных масленичных играх: перетягивание каната, бег в мешках, поднимание гири, а также в хороводах и танцах.

Завершится мероприятие сжиганием чучела.

Также праздничные мероприятия пройдут на территории Барнаула и в пригороде завтра, 17 марта. 

Концертно-развлекательная программа «Весна идёт – весне дорогу!» пройдет в поселке Лесном, а праздничную программу «Как на Масляной неделе» смогут посетить жители поселка Южный. 

На территории города праздничная развлекательная программа «Широкая Масленица» пройдет на площадке перед МБУК «Дом культуры «Центральный». 

Жители Октябрьского района могут принять участие в музыкально-развлекательной программе «Масленичные забавы. Как Марфушенька весну встречала» на территории парковой зоны МБУК «Дом культуры «Октябрьский». 

На праздничных мероприятиях участники смогут полакомиться румяными блинами. 

Всего в городе пройдет более 10 мероприятий.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Система ДЭГ не справилась с нагрузками и перешла в режим электронной очереди

Система ДЭГ не справилась с нагрузками и перешла в…

Гражданам рекомендуют подождать несколько минут или проголосовать ночью Выборы президента…

«Как с креста снятая». Россияне раскритиковали внешность модели Водяновой, которая вышла в свет с мужем-миллиардером

«Как с креста снятая». Россияне раскритиковали внешность модели Водяновой,…

Соотечественники всерьез обеспокоены состоянием и здоровьем Натальи 16 марта 2024,…

Почти 30 лет назад на Урале нашли загадочное существо. Его тайна до сих пор не раскрыта

Почти 30 лет назад на Урале нашли загадочное существо.…

Публикуем основные версии о происхождении гуманоида Алешеньки 16 марта 2024,…

Стало известно о дальнейшем ходе дела задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

Стало известно о дальнейшем ходе дела задержанного в Дубае…

Футболист «Спартака» Промес может получить отсрочку от экстрадиции в Нидерланды…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp