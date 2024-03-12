В Приморье самке ската надоело ждать самца и она самостоятельно принесла потомство

Появление на свет малышей вызвало удивление даже у опытных биологов

Новорожденные скаты / Фото: vk.com/primorsky_aquarium

В Приморском океанариуме, расположенном во Владивостоке, принесла потомство самка красного хвостокола, которая уже восемь лет живет без самца, сообщает учреждение на своей странице во “ВКонтакте”.

“Редкий случай оплодотворения без самца (партеногенез) внутри данного вида мало изучен. Поэтому появление на свет малышей вызвало удивление даже у опытных биологов”, – сообщает океанариум.

Как уточняет РИА Новости, восемь лет назад с Тайваня в океанариум привезли четырех самок, которые жили одни. Потомство принесла одна самка, причем все детеныши – тоже самки.

Красные хвостоколы Hemitrygon akajei (надотряд скатов) вырастают до 60-80 сантиметров в диаметре. До таких размеров новорожденные скаты дорастут за 2-3 года.

Горняк22



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