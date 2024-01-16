В профессиональный праздник рубцовские следователи провели экскурсию в следственном отделе для ребят из подшефного детского учреждения

По сложившейся доброй традиции воспитанники подшефного КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» пришли поздравить офицеров следственного отдела по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю с профессиональным праздником – Днем образования Следственного комитета России.

Сотрудники следственного отдела подготовили небольшую экскурсию, в ходе которой ребята смогли поближе познакомиться с работой следователей и задать вопросы о «тайнах» следствия. Опытный следователь-криминалист следственного управления Юрий Козлова рассказал юношам и девушкам, как проводится осмотр места происшествия, какая криминалистическая техника помогает выявить и закрепить следы преступления, изобличить виновного. Офицер поведал о специфике профессии следователя и сложностях в работе.

Руководство детского учреждения выразило благодарность сотрудникам следственного отдела за бескорыстную помощь, поддержку и многолетнее сотрудничество, а ребята своими руками изготовили и подарили офицерам памятный подарок с пожеланиями успешной службы и ключа к разгадке любой тайны.

Возможно, для детей такие экскурсии станут поводом задуматься о выборе профессии следователя в будущем, и абсолютно точно оставят в их памяти приятное впечатление.

Взято отсюда.

свежие новости республика алтай , новости горного алтая лента новостей ,