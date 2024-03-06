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В Псковской области расследуют загадочную смерть 11-летней девочки

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В Псковской области расследуют загадочную смерть 11-летней девочки

Фото: pixabay.com

Местные жители видели девочку последний раз возле новой пятиэтажки. О дальнейшей судьбе школьницы пока что ничего неизвестно

В Псковской области расследуют загадочную гибель 11-летней школьницы. Ее нашли закопанной в снегу, сообщает KP.ru .

По данным источника издания, девочка пропала 1 января в деревне Полоное во время прогулки. О пропаже ребенка заявил ее дед, который не обнаружил школьницу дома. Ее отправились искать в ту же ночь, однако тело ребенка нашли лишь в конце февраля в небольшом лесу. Куртку девочки нашли в реке.

Подробности расследования пока неизвестны. Ходят слухи, что школьница часто присматривала за детьми одной из соседок, что не нравилось супругу женщины. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники СК.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске осудили 28-летнего мигранта, убившего 17-летнюю школьницу на глазах у прохожих в июле 2022 года. Его приговорили к 15 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Взято отсюда.

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