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В работе Telegram произошел массовый сбой 27 февраля

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В работе Telegram произошел массовый сбой 27 февраля

Telegram. Мессенджер. Смартфон Фото: pixabay.com

Помимо мессенджера у многих пользователей не работают и другие ресурсы. Так, в Сети жалуются на сбои в работе видеохостинга YouTube

Массовый сбой в работе мессенджера Telegram 27 февраля зафиксировали пользователи. За десять минут на работу ресурса пожаловались почти три тысячи раз, передает KP.ru.

Жалобы начали поступать примерно в 12.40 по мск. Их количество на настоящее время составило почти шесть тысяч, сообщает ТАСС.

Сбой в работе Telegram зафиксировал и Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Кроме того, пользователи сообщают о сбоях в работе платформы YouTube и других ресурсов, передает RB.ru.

Напомним, ранее массовый сбой в работе мессенджера Telegram произошел 18 февраля. Пользователи сообщали, что у них не отправляются и не приходят сообщения, не обновляются посты в каналах, а также не совершаются звонки через мессенджер.

Взято отсюда

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