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В работе Wikipedia наблюдаются сбои

редактор01 mins

Жалуются не только из России, но и из стран Европы

Фото: unsplash.com

Жители нескольких стран пожаловались на сбой в работе Wikipedia. Об этом сообщается на сервисе по отслеживанию неполадок Downdetector. 

Сейчас на сайте свыше 1,5 тысячи отчетов о сбоях из Великобритании. Также жалуются жители Германии, России, Нидерландов, Швеции, Польши и других стран.

Отмечается, что 97% пользователей столкнулись с трудностями с входом на сайт, еще 3% заявляют о сбоях в работе мобильного приложения. 

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