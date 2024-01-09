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В Раде заявили о политической смерти Зеленского

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В Раде заявили о политической смерти Зеленского

Секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко обвинил Зеленского в отстранении от законопроекта о мобилизации

Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его молчание относительно законопроекта о новых правилах мобилизации и заявил в интервью “Радио NV”, что украинский лидер умер как политическая фигура и не сможет вновь занять пост главы государства, пишет ТАСС.

“Я считаю, что сейчас президент Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок. <…> Он [Зеленский] должен понять, что политически уже умер”, – сказал он.

Костенко является представителем фракции “Голос”. Он обвинил главу Украины в том, что тот отстранился от комментариев относительно законопроекта о мобилизации. Как считает Костенко, президент не желает брать на себя ответственность, а его единственной целью является сохранение политического рейтинга.

“Это проблема для всех нас, <…> потому что мы видим сейчас, что <…> желание [Зеленского] сохранить собственные рейтинги сильнее, чем [желание] взять на себя ответственность”, – сказал Костенко.

Ранее стало известно, что поздно вечером 25 декабря 2023 года законопроект о новых правилах мобилизации внесли в Раду. Новый закон вызвал серьезный резонанс в украинском обществе. Среди главных тезисов документа значатся ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов, снижение с 27 до 25 лет возраста подлежащих мобилизации, возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинские власти также планируют мобилизовать инвалидов III группы.

Украинцам, не явившимся в военкоматы по повестке, временно запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также на использование и распоряжение деньгами и другими ценностями, приостановят предоставление им льгот и госуслуг, а также перестанут выдавать кредиты. Ко всему прочему, новый закон предлагает отменить срочную службу и ввести всеобщую военную подготовку.

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Взято отсюда

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