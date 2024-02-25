25 февраля специалистами городского управления по делам ГОЧС с участием сотрудника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТОНД и ПР №1 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю проведён очередной профилактический рейд в частном секторе Центрального района (с. Лебяжье).

В ходе рейда организованы инструктажи для населения по правильной эксплуатации печного отопления и газового оборудования, а также по соблюдению пожарной безопасности при использовании бытовых газовых приборов.

Аналогичные рейды с участием сотрудников госпожнадзора МЧС России и представителей администраций районов проведены в частной застройке Индустриального (мкр. Новосиликатный), Железнодорожного (мкр. Власихинский), Ленинского (п. Гоньба), Октябрьского (ул. 80-й Гвардейской Дивизии) районов города.

Рейдовыми мероприятиями охвачено более 70 домовладений, проведено 72 инструктажа, вручено 110 памяток по противопожарной тематике.

Управление по делам ГОЧС г.Барнаула напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании газа и газовых приборов в быту, правильной эксплуатации печей и нагревательных электроприборов.

При возникновении пожара необходимо:

– незамедлительно вызвать пожарную охрану (01 или с мобильного 101, 112);

– организовать эвакуацию детей, пожилых людей, инвалидов, сбор личных вещей;

– по возможности перекрыть подачу электроэнергии и газа, принять меры к тушению пожара.

Взято отсюда