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Пластиковые окна в Горняке

В районах Барнаула проведены рейды по пожарной безопасности

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В районах Барнаула проведены рейды по пожарной безопасности

В районах Барнаула проведены рейды по пожарной безопасности

В районах Барнаула проведены рейды по пожарной безопасности

В районах Барнаула проведены рейды по пожарной безопасности

В районах Барнаула проведены рейды по пожарной безопасности

В районах Барнаула проведены рейды по пожарной безопасности

В районах Барнаула проведены рейды по пожарной безопасности

9 марта специалисты городского управления по делам ГОЧС совместно с сотрудником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТОНД и ПР №1 Главного управления МЧС России по Алтайскому краю организовали очередной профилактический рейд в частном секторе Индустриального района (м-н Новосиликатный).

В ходе рейда проведены инструктажи по правильной эксплуатации печного отопления и газового оборудования,

а также по соблюдению пожарной безопасности при использовании бытовых газовых приборов.

Аналогичные рейдовые мероприятия с участием сотрудников госпожнадзора МЧС России и представителей администраций районов проведены в частном секторе мкр.Затон (Центральный район), многоэтажной застройке м-н «Локомотивный» (Железнодорожный район), ул. 80-й Гвардейской Дивизии (Октябрьский район), пригородной территории Ленинского района.

Рейдами охвачено более 100 домовладений, проведено 56 инструктажей, вручено 111 памяток по противопожарной тематике.

Управление по делам ГОЧС г.Барнаула напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании газа и газовых приборов

в быту, правильной эксплуатации печей и нагревательных электроприборов.

При возникновении пожара необходимо:

– незамедлительно вызвать пожарную охрану (01 или с мобильного 101, 112);

– организовать эвакуацию детей, пожилых людей, инвалидов, личных вещей;

– по возможности перекрыть подачу электроэнергии и газа, принять меры к тушению пожара.

 

Взято отсюда

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