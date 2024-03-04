реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В рамках месячника молодого избирателя депутат БГД провел встречу с учащимися школы №136

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В рамках месячника молодого избирателя депутат БГД провел встречу с учащимися школы №136

В рамках Месячника молодого избирателя в Центре детских инициатив школы №136 активисты школы встретились с депутатом Барнаульской городской Думы, главным врачом консультативно-диагностической поликлиники №14 Дмитрием Денисовым .

Народный избранник рассказал учащимся школы о структуре и работе Барнаульской городской Думы, а также о функциях депутатских комиссий и механизмах принятия важных для горожан решений.

В завершении встречи депутат пожелал школьникам успехов в учебе и стремления к получению новых знаний.

Просмотров: 13

Взято отсюда.

новости алтая , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,

горняк22 телеграм
В Барнауле мусоровоз сбил ребенка во дворе дома

В Барнауле мусоровоз сбил ребенка во дворе дома

Накануне в Барнауле мусоровоз сбил ребенка. Об этом сообщает ГУ…

Узнать больше
Физрук на перемене выбил зубы школьнику

Физрук на перемене выбил зубы школьнику

В Санкт-Петербург устанавливаются обстоятельства получения травм младшеклассником, сообщает 78.ru. Школа.…

Узнать больше
В Барнауле произошло ДТП с участием подростков

В Барнауле произошло ДТП с участием подростков

В Барнауле на ул. 50 лет СССР произошло ДТП. Как…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp