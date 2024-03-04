В рамках месячника молодого избирателя депутат БГД провел встречу с учащимися школы №136

В рамках Месячника молодого избирателя в Центре детских инициатив школы №136 активисты школы встретились с депутатом Барнаульской городской Думы, главным врачом консультативно-диагностической поликлиники №14 Дмитрием Денисовым .

Народный избранник рассказал учащимся школы о структуре и работе Барнаульской городской Думы, а также о функциях депутатских комиссий и механизмах принятия важных для горожан решений.

В завершении встречи депутат пожелал школьникам успехов в учебе и стремления к получению новых знаний.

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