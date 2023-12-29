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В РАН предложили “для надежности” миссии отправить к Луне два аппарата

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В РАН предложили "для надежности" миссии отправить к Луне два аппарата

РАН предложила запустить два спутника “Луна-27”, чтобы повысить шансы выполнения лунной миссии в 2028 году

Академия наук вышла с предложением сделать два спутника — “Луна-27а” и “Луна-27б” — для надежности и для гарантированного выполнения этой миссии. Запуск обеих автоматических межпланетных станций может пройти с промежутком в шесть-девять месяцев, сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зеленый.

– Мы не планируем их запускать с перерывом в несколько дней или недель, как это было в советское время. Я думаю, с учетом баллистических окон разница между миссиями будет от шести до девяти месяцев – точно в пределах одного года, – сказал Зеленый.

Академик РАН рассказал, что перед запуском второй “Луны-27” первый аппарат должен прилететь, успешно прилуниться и выполнить несколько задач. “Планируется, что аппараты будут переживать лунные ночи. Надо поучиться, набраться опыта – с какими-нибудь трудностями наверняка столкнемся”, – сказал он.

Зеленый заявил, что озвученные главой Роскосмоса Юрием Борисовым планы выполнить миссию в 2028 году вполне реализуемы, у разработчиков достаточно времени, чтобы сделать и испытать обе копии, считает академик.

В рамках миссии “Луна-27” планируется отработать технологии высокоточной и безопасной посадки на естественный спутник Земли, а также провести исследования Луны в районе Южного полюса.

Во вторник Юрий Борисов сделал заявление, что госкорпорация рассматривает предложение РАН о создании двух аппаратов “Луна-27” для обеспечения надежности и гарантированного выполнения научной миссии по исследованию Луны. Глава Роскосмоса поделился, что ситуация со спутником “расстроила” разработчиков, но работы по следующим миссиям продолжаются. На 2027 год запланирован пуск “Луны-26”.

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Взято отсюда

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