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В расчетах пенсий нашли ошибку: решение принято, пенсионеры получат больше денег

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Гражданам России, достигшим пенсионного возраста, стало известно о судебном решении, которое пришло в пользу одного из пенсионеров, передает СпортКП.

Юрист разъяснила, что пенсионер подал иск о компенсации за недополученные средства с 2013 по 2021 год. Проблема заключалась в неправильном учете периодов службы в неблагоприятных условиях, которые должны считаться в двойном размере, как год за полтора.

Кассационный суд принял решение вернуть недоплаченные средства за весь указанный период. Это означает, что другие граждане, находящиеся в схожих ситуациях, могут рассчитывать на подобные решения в свою пользу.

Фото: pulse.mail.ru

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