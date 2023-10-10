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В разы меньше: ракрыто, как уменьшить платежи за услуги ЖКХ уже сейчас

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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10 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Жителям России подсказали, как уменьшить платежи за услуги ЖКХ в части “содержание и ремонт жилья”. Ключевой момент – активная позиция самих жильцов.

В доме в Нижнем Новгороде глава совета многоквартирного дома собрал жильцов, где было принято решение установить стоимость услуг ниже установленного городского тарифа, фиксировав ставку предыдущего года.

Управляющая компания обратилась в суд, утверждая, что такое решение нелегитимно, так как они не дали на это согласия. Среди прочих доводов, они выдвинули утверждение о потенциальных убытках и ограничениях договора.

Тем не менее, суд поддержал позицию жителей, указав, что отсутствие согласия управляющей компании не делает решение жильцов незаконным. Управляющая компания может предоставлять услуги за установленную плату. Кроме того, их представитель не присутствовал на собрании, хотя был правильно уведомлен.

Суд также отметил, что утверждение о том, что только “муниципальный” тариф может обеспечивать базовый набор услуг, является ошибочным. Об этом сообщает ЖКХ Ньюс, пишет UssurMedia.

Фото: из открытых источников

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