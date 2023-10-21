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В регионах России выросли спрос и цены на аренду квартир

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Аренда жилья Фото: pixabay.com

Эксперт объяснил повышение цен на аренду тем, что рынок не успевает за повышением спроса на квартиры. Он отметил, что потребность россиян в аренде еще будет расти в ближайшее время

В регионах России с июля по сентябрь из-за роста спроса выросли цены на съемные квартиры. При этом эксперты также заметили спад предложения на рынке, сообщают “Известия”.

Уточняется, что за девять месяцев 2023 года было опубликовано минимальное количество объявлений о сдаче жилья за более чем 2,5 года. Всего количество публикаций составило 33 тысячи.

По словам руководителя аналитического центра “ДОМ.РФ” Михаила Гольдберга, в III квартале этого года уровень безработицы опустился до исторического минимума, а также ускорился темп роста зарплат. Эксперт уверен, что это поддержало активный спрос на съемные квартиры.

“В результате арендный рынок оказался в ситуации, когда предложение не успевает за повышенным спросом, из-за чего повсеместно увеличивается стоимость аренды”, – добавил он.

Гольдберг отметил, что спрос на аренду в ближайшее время будет расти – его простимулирует снижение доступности рыночной ипотеки.

По данным аналитиков, однокомнатные квартиры в первую очередь уходят с рынка. Так, их количество за квартал сократилось вдвое – до 14,2 тысяч, что почти равно числу “двушек” (13,7 тысяч объявлений).

Источник

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