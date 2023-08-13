В Республике Алтай построят комплекс по производству СПГ до 2025 года

В будущем газ будут поставлять в приграничные районы

Фото: unsplash.com

Малотоннажный комплекс по производству сжиженного природного газа построят в Республике Алтай до 2025 года. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава региона Олег Хорохордин.

По его словам, в будущем газ будут поставлять в приграничные районы Монголии. Предприятие построят в рамках соглашения с компаниями “ВЭБ инжиниринг” и “РХГ инжиниринг”.

На первых этапах планируют обеспечить автономную газификацию районов Республики Алтай посредством закупки специального транспорта. Уже после регион начнет предлагать газ другим странам.

В ходе заседания также было заключено соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах с Баян-Ульгийским и Кобдоским аймаками Монголии.

Источник