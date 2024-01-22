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В Республике Алтай могут ввести выплаты за доносы на нетрезвых водителей

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В Республике Алтай могут ввести выплаты за доносы на нетрезвых водителей

Депутаты рассмотрят предложение на предстоящей сессии в марте

В Республике Алтай могут ввести выплату для тех, кто сообщил в правоохранительные органы о нетрезвых водителях, сообщает «Толк» со ссылкой на «Банкфакс».

С инициативой поощрять доносчиков выступило правительство республики. Ожидается, что выплата составит пять тысяч рублей, но вознаграждение можно будет получить только в том в случае, если сведения подтвердились.

Цель этого законопроекта очевидна – снизить количество ДТП.

– Исходя из аналогичного опыта ряда регионов, на данном этапе прогнозируется до 100 сообщений в год о фактах управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения. Общий размер средств из республиканского бюджета на обеспечение данной выплаты запланирован в размере 500 тысяч рублей ежегодно, – рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Отмечается, что вознаграждение за ориентировку на пьяного автомобилиста выплачивают в Нижегородской области, оно составляет две тысячи рублей. В Республике Коми платят три тысячи.

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Взято отсюда

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