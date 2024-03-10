В Республике Алтай начали прививать от бубонной чумы

Управление Роспотребнадзора призывает всех жителей и гостей региона, выезжающих на территорию Кош-Агачского района, сделать прививку

В Республике Алтай начали прививать от чумы всех жителей Кош-Агачского района, начиная с двух лет, пишет “Толк” со ссылкой на сообщение ГТРК “Горный Алтай”.

Сообщается, что природный очаг чумы в районе продолжает оставаться наиболее активным из 11 таких зон на территории России. Жителей и гостей района призывают сделать прививки.

Так, вакцинация рекомендована всем, кто планирует выезд в приграничную зону в период с апреля по сентябрь. Привиться можно в Республиканской поликлинике или в Кош-Агачской районной больнице. В других районах прививочные кабинеты работают в ЦРБ. К противопоказаниям относятся недавно перенесенные простудные заболевания и беременность.

Отмечается, что последний случай заболевания чумой человека в Республике Алтай регистрировали в 2016 году.

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Взято отсюда