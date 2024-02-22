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В Республике Алтай произошло землетрясение 4,7 балла

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В Республике Алтай произошло землетрясение 4,7 балла

Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

Землетрясение произошло в 12.42. По сообщению МЧС, жертв и разрушений нет, местные жители сейсмическое событие не почувствовали

22 февраля в Республике Алтай произошло землетрясение, гласят данные оперативной сводки Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксировали в Улаганском районе. Интенсивность колебаний в эпицентре составила 4.6 по шкале MSK-64, магнитуда 3,8.

В 50-километровую зону попали восемь населенных пунктов: Балыктыюль, Балыкча, Каракудюр, Коо, Кок-Паш, Паспарта, Улаган и Чибиля, сообщает ГУ МЧС России по Республике Алтай. Местные жители землетрясения не почувствовали.

10 февраля на Алтае произошло землетрясение интенсивностью 6,4 балла . Его ощутили как жители республики, так и соседнего Казахстана.

Взято отсюда.

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