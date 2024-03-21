В Республике Алтай ввели скидку на проезд в автобусах

Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

Возможность выгодно перемещаться в автобусах пассажирам предоставляет платежная система “Мир” при оплате проезда национальной картой, загруженной в смартфон

Скидка на проезд действует в общественном транспорте в Республике Алтай. Так, до 30 июня 2024 года – расплачиваться за проезд в транспорте можно с выгодой. Скидка составит пять рублей, есть оплачивать поездки картой “Мир“, загруженной в смартфон.

Для того, чтобы воспользоваться этим предложением, любую карту “Мир” необходимо загрузить в один из мобильных платежных сервисов. Это может быть Mir Pay или Samsung Pay. Приложения работают на телефонах Android, при этом сам гаджет должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC). Важно помнить, что по пластиковым картам “Мир” скидка на проезд не предоставляется.

Ездить на пять рублей дешевле можно в автобусах, которые оборудованы терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Всего в регионе курсирует порядка 140 таких транспортных средств. Для того, чтобы воспользоваться скидкой, нужно приложить смартфон к валидатору и дождаться подтверждения платежа на экране телефона.

“Мы предлагаем жителям региона не просто оплачивать проезд одним касанием смартфона, но и получать приятный бонус в виде скидки. Уверена, предложение будет пользоваться спросом, ведь ежемесячно пассажиры совершают порядка 1,3 млн поездок в общественном транспорте. Важно отметить, что скидка применится автоматически, если расплачиваться картой “Мир” в смартфоне. И для того, чтобы оплата телефоном прошла, не обязательно даже наличие интернета. Например, сервису Mir Pay в момент оплаты не требуется подключение к сети, при этом скидка применится”, – рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы “Мир” Мария Точилова.

Убедится в том, что скидка прошла можно в приложении своего банка, в push– или СМС-уведомлении от него.

В акции участвуют все карты “Мир“, в том числе выпущенные онлайн в приложении банка и не имеющие пластикового носителя. Главное условие для проезда по сниженной стоимости – оплата телефоном.

“Основным видом транспорта в регионе является автомобильный. Транспортное обслуживание населения осуществляется по 38 маршрутам, в том числе 24 – по межмуниципальным. Маршрутную сеть обслуживает региональная общественная организация “Горно-Алтайский городской союз индивидуальных предпринимателей” Республики Алтай. В состав союза входят 39 индивидуальных предпринимателей и 139 единиц автомобильного транспорта. На сегодня все маршруты оборудованы терминалами – валидаторами, чтобы обеспечить всех участников акции возможностью сэкономить”, – отметила заместитель министра регионального развития Республики Алтай Жанна Ватутина.

Полные правила предоставления скидки на проезд и перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, можно узнать на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении “Привет!”.

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Рекламодатель: АО “НСПК”, ИНН 7706812159

Взято отсюда.

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