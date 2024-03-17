Один из снарядов при атаке украинских войск попал в частный жилой дом. Возник пожар, который унес жизнь девочки-подростка

В результате обстрела Белгорода и Белгородского района утром 17 марта погибла 16-летняя девушка, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, от прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором находилась девушка. Гладков разговаривал с ее отцом на месте происшествия.

“Папа в шоковом состоянии и тоже пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается”, – добавил губернатор.

В Белгородском районе пострадали поселки Разумное и Дубовый. В первом осколки повредили кровлю в двух частных домах, в Дубовом ущерб получила теплица.

В самом Белгороде произошли возгорания в двух частных жилых домах, выбиты окна в нескольких квартирах, пострадал хозсубъект, восемь автомобилей.

Ранее в селе Беловском Белгородской области девятилетний мальчик закрыл собой девятимесячную сестру во время взрыва. Сейчас они находятся в больнице.

Взято отсюда