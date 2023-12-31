В городе продолжают оценивать нанесенный ущерб. По данным Минобороны, украинская сторона нанесла удар двумя ракетами “Ольха”

Количество погибших при обстреле Белгорода увеличилось до 21 человека, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Трое из числа погибших – дети. Кроме того, 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших – состояние средней степени тяжести, а амбулаторное лечение проходят 17 человек.

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Различные повреждения есть в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах, трех частных домовладениях, нескольких хозсубъектах и соцобъектах, среди них есть школа, лицей и детский сад. Установлены владельцы 51 поврежденного автомобиля. Работы по оценке ущерба продолжаются.

По поручению президента Владимира Путина в Белгород прибыл полпред в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Напомним, город подвергся массированной атаке днем 30 декабря. По данным Минобороны РФ, Украина нанесла удар двумя ракетами “Ольха” с кассетными зарядами и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. ПВО сбила ракеты и большинство снарядов, но часть обломков упала в городе.

Взято отсюда