В РФ развернут более десятка новых комплексов для обнаружения космических объектов

В Минобороны РФ сообщили, что в России до 2025 года развернут более 12 новых комплексов, предназначенных для обнаружения и распознавания космических объектов.

Отмечается, что данная работа осуществляется в рамках программы по созданию наземных спецсредств нового поколения, которые контролируют космическое пространство. В настоящие время для переоснащения ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ .

Также сообщается, что в прошлом году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск провели около 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами. Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства выполнили более 120 тысяч сеансов.

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , новости горного алтая лента новостей ,