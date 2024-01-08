Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В РФ развернут более десятка новых комплексов для обнаружения космических объектов

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В РФ развернут более десятка новых комплексов для обнаружения космических объектов

В Минобороны РФ сообщили, что в России до 2025 года развернут более 12 новых комплексов, предназначенных для обнаружения и распознавания космических объектов.

Отмечается, что данная работа осуществляется в рамках программы по созданию наземных спецсредств нового поколения, которые контролируют космическое пространство. В настоящие время для переоснащения ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ .

Также сообщается, что в прошлом году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск провели около 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами. Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства выполнили более 120 тысяч сеансов.

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , новости горного алтая лента новостей ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Филипп Киркоров решил пожертвовать гонорар жителям Белгорода

09.01.2024

 Новости Барнаул

573 жителя Алтайского края пропали в прошлом году

09.01.2024

 Новости Барнаул

Аграрии Алтайского края вновь установили рекорд по сбору гречихи

09.01.2024

 Новости Барнаул

В Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях

09.01.2024

 Новости Барнаул

Офицеров ФСБ обвиняют в получении взяток на сумму свыше пяти млрд рублей

09.01.2024

 Новости Алтай

В РФ развернут более десятка новых комплексов для обнаружения космических объектов

09.01.2024

 Новости Алтай

Жители Алтайского края заключили более 50 тысяч ипотечных сделок в 2023 году

09.01.2024

 Новости Алтай

При свете свечи: рассказываем с чего начинается рождественское настроение

09.01.2024

 Новости Алтай

В 2023 году волонтёры «Лизы Алерт» нашли в Алтайском крае 448 человек живыми и невредимыми

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix