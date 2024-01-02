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В роддомах встретили новых жителей Алтайского края

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В роддомах встретили новых жителей Алтайского края

Некоторые появились на свет практически под бой курантов.

В частности, в барнаульском роддоме №2 на свет 1 января появились четыре мальчика и шесть девочек. Первым стал мальчик, которого назвали Савелий. Его мама приехала в Барнаул из Заринска прямо из-за праздничного стола. В том, что 1 января – самый счастливый день в году, уверена и её соседка по палате Евгения Кузнецова. На свет появилась дочь Агата. Акушеры-гинекологи, неонатологи, акушерки, медсестры – все на трудовом посту. Дома, говорят, к праздничным дежурствам относятся с пониманием. В старейшем роддоме Барнаула за последние пять лет 1 января появились на свет 66 малышей. Медики признаются: это обычный рабочий день, разве что немного напряжённый. С нежностью встречают пациенток и в Рубцовске. А провожают креативом. В роддоме горбольницы №1 малышей, рождённых в праздничную неделю, выдают родителям не в выписных конвертах, а в рождественских носках. Уверены: взрослые будут дорожить ими, и в будущем складывать туда подарки подросшим ребятишкам. По словам медиков, все новорождённые малыши чувствуют себя хорошо.

Юлия Непомнящих

Взято отсюда.

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