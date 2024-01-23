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В Роддоме № 1 г. Барнаула в 2023 году родились 1925 детей

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В Роддоме № 1 г. Барнаула в 2023 году родились 1925 детей

В 2023 году в Родильном доме № 1 г. Барнаула родилось 1925 детей (из них 5 двойняшек), это 11,6 % от рожденных за год в Алтайском крае.

«Больше 50% рожениц стали мамами не в первый раз. 18 женщин с рубцом на матке и 9 с тазовым предлежанием плода смогли родить самостоятельно с поддержкой и помощью наших специалистов. Было проведено 597 операций кесарева сечения и 23,4% естественных родов прошло с эпидуральной анальгезией», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части Ирину Ивановну Геронимус.

Родильный дом № 1 сегодня – это крупное родовспомогательное учреждение Барнаула. За годы работы в нем родились более 230000 новорожденных. В его состав входит территориальная женская консультация на 300 посещений в смену и стационар. Женская консультация оснащена современным оборудованием. Коллективом женской консультации успешно решаются вопросы по планированию семьи и охране репродуктивного здоровья женщин, вопросы: безопасного материнства и охрана плода, проводится работа по профилактике онкопатологии, работа с подростками.

Отметим, что 2024 год объявлен в Российской Федерации Годом семьи, и для Родильного дома № 1 он будет юбилейным, в ноябре учреждение отметит свое 60-летие.

Взято отсюда.

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