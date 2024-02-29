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В Росгидромете рассказали о погоде на Алтае в первый день весны

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Температура будет не совсем весенняя

В Росгидромете рассказали о погоде на Алтае в первый день весны

Листья на снегу / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в первый день весны, 1 марта, ожидается температура ниже нормы, рассказал “Парламентской газете” начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

“Несколько ниже нормы будет температура в Омской, Курганской, Новосибирской областях, в Алтайском крае, Республике Алтай и на юге Красноярского края”, – отметил Варакин.

В восточной части Сибири погода в начале марта останется аномально холодной, больше соответствующей середине февраля. В частности, в Прибайкалье, на юге Иркутской области, в Хакасии и Туве ожидается морозная погода со среднесуточной температурой на 6-8 градусов ниже нормы.

По данным алтайского Гидрометцентра, в крае днем 1 марта будет 0…-5 градусов, в Барнауле ожидается -2…-4 градуса.

Горняк22

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