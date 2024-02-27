В Роскомнадзоре прокомментировали новость о блокировке сообщества Steam в России

Ресурс уже выполнил требования и из реестра запрещенных его убрали

Человек за ноутбуком / Фото: unsplash.com

Роскомнадзор не ограничивал доступ к сайту сообщества Steam на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее СМИ сообщили, что ресурс популярной платформы для распространения компьютерных игр добавили в список запрещенных сайтов по решению МВД. При этом конкретная причина не указывалась.

В ведомстве сообщили, что одна из страниц сообщества оказалась в реестре запрещенной информации из-за распространения на ней информации о способах изготовления наркотиков. Сайт выполнил требования и удалил информацию, после чего его исключили из реестра.

Блокировки при этом не вводилось.

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