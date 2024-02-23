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Замглавы Роскомнадзора не уточнил, какая именно информация попала в свободный доступ и кто допустил эту утечку. Но в обстоятельствах разбираются

Более 510 млн записей о россиянах утекли в сеть с начала 2024 года, сообщил ТАСС замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

При этом 500 млн из них были скомпрометированы из-за одного инцидента.

“Мы в настоящее время ведем расследование”, — сообщил Вагнер без дополнительных подробностей.

По его словам, в 2023 году объем утечек снижался: за год были скомпрометированы 300 млн персональных данных, а годом ранее — 600 млн. Всего утечек было 168 в 2023 году и 140 — в 2022-м.

Также Вагнер добавил, что российские компании, которые скрывают информацию об утечках персональных данных, мешают Роскомнадзору оперативно принимать меры и сокращать масштабы последствий таких инцидентов.

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