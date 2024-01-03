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В Роспотребнадзор отметили, что в России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

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В Роспотребнадзор отметили, что в России снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России в последнюю неделю 2023 года снизилась на 14,3%.

«На 52 неделе, с 25 по 31 декабря 2023 года в РФ зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 14,3% по сравнению с прошлой неделей. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 44 регионах», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Более 21% заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Также наметилась тенденция к снижению и по заболеваемости COVID-19. По итогам прошедшей недели выявлено около 55 тысяч случаев заболевания, что на 28,6% ниже предыдущей недели.

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Взято отсюда.

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