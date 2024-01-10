Объемы поставок импортных яиц не дадут позитивного эффекта в ценообразовании, на который все так надеются

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В Российском птицеводческом союзе рассказали “Парламентской газете”, что поставки яиц из-за рубежа вряд ли позволят снизить цены.

“Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены – 110-125 рублей за десяток – абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта”, – отметила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

Она пояснила, что сегодня отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам составляет 95-105 рублей, также в цену включены собственные расходы розничных сетей и торговая наценка.

Что касается импортных яиц, то, как подчеркнула Бобылева, объемы поставок не дадут позитивного эффекта в ценообразовании.

“По имеющейся у нас информации, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших производителей”, – добавила гендиректор Росптицесоюза.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что цены на яйца снизятся после “предновогодней волны”.

горняк



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