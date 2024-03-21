В Россельхознадзоре рассказали, какие ветеринарные правила нарушают на Алтае чаще

За февраль 47 компаниям были направлены предупреждения, трем приостановили регистрацию документов на продукцию до устранения неточностей, а двум вообще отказали в экспорте

Свежее мясо / Фото: unsplash.com

Более 1,5 тысячи раз за февраль алтайские компании нарушали обязательные ветеринарные правила при экспорте продукции. Как сообщает радио Business FM* Барнаул, такие данные назвали в Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю. Предупреждения были направлены 47 компаниям, трем приостановили регистрацию документов на продукцию до устранения неточностей, а двум вообще отказали.

Начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на госгранице Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю Владимир Тяпин рассказал, какие нарушения компании допускают чаще всего и как этого избежать.

Одно из наиболее частых – оформление транспортных ветеринарных сопроводительных документов без указания номера машины. Так, у каждого номера есть буквы и цифры, которые указывают регион.

“Многие либо забывают, либо игнорируют, либо допускают ошибку в написании, и таких нарушений достаточно много. Нужно просто быть внимательными, и тогда проблем не будет”, – сказал Тяпин.

Еще одно распространенное нарушение – при производстве объем сырья не соответствует объему выработанной продукции. Например, когда в документах 500 кг сливок указываются как 5 тонн сливочного масла. Другое – продление сроков годности продукции. Например, когда у товара через два-три дня заканчивается срок годности, но его заново вносят в систему, и продукт становится как бы новым.

К примеру, за февраль Барнаульский молочный комбинат без нужной информации заполнил более тысячи транспортных документов. Компания “База мясопрома” сделала это с нарушениями, а рыбная компания “Ерш” указала в документах, что перевозит кету и горбушу в заливке, хотя по факту в поставке была тихоокеанская селедка. Было ли это сделано случайно или с иной целью – неизвестно, но всем нарушителям выдали предупреждение и попросили переделать документы.

Отметим, что проверку проводят через специальную систему мониторинга “Меркурий”. Благодаря ей удается отслеживать поставки и проверять их на соответствие всем ветеринарным нормам.

* Business FM (“Бизнес ФМ”)

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