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В России 31 декабря может стать официальным выходным

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В России 31 декабря может стать официальным выходным

Календарь Фото: pixabay.com

В последние несколько лет 31 декабря выпадало на выходные дни. В 2025 году этот день выпадает на вторник, в связи с чем в правительстве решили обсудить возможность сделать этот день выходным

В правительстве России будут рассматривать возможность сделать 31 декабря официальным выходным днем. Об этом РИА Новости заявил министр труда РФ Антон Котяков.

“Мне кажется, вообще люди счастливы, когда большее количество выходных. Просто нужно обсуждать 31-е число. У нас последнее время так обстоятельства складывались, что последние два или три года 31-е выпадало на выходные дни. Поэтому вопрос откладывался. По 2025 году будем смотреть, обсуждать”, – сказал Котяков.

По словам министра, для того чтобы внести такие изменения, нужно принять соответствующие нормативные документы, которые на сегодняшний день не приняты.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 39 часов. Также предложили уменьшать продолжительность рабочего дня перед праздниками и выходными на час.

Взято отсюда

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