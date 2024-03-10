В России арестовали студента за название сети Wi-Fi с нацистским лозунгом

Студента МГУ арестовали на десять суток за лозунг в названии сети Wi-Fi

Студента МГУ имени Ломоносова арестовали на десять суток за название сети Wi-Fi, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Никулинского районного суда.

Сообщается, что студент назвал свою сеть Wi-Fi, которая была доступна неограниченному кругу лиц, пропагандистским лозунгом украинских националистов. Его признали виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики и назначили ему административный арест на десять суток.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов конфисковали у студента роутер.

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