Водительские права Фото: ptzgovorit.ru

Инициатором такого продления срока действия водительских удостоверений выступило МВД России совместно с минэкономразвития

В России продлили на три года действие водительских удостоверений, срок которых истекает в 2024 и 2025 годах, сообщает МВД Медиа.

Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.

Теперь в течение трех лет необходимости в замене “просроченных” водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически.

Ранее сообщалось, что с России разрешили ставить квадратные номера на автомобили.

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