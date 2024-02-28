Армия России. Фото: vk.com/mil.

Всего с начала СВО государственные награды получили более 1,3 тысячи казаков. Еще более 1 тысячи представлены к наградам

Более 27 тысяч казаков приняли участие в СВО на Украине. Они участвовали во многих боевых действиях, в том числе в освобождении Лисичанска, сообщает “Российское казачество”.

Кроме того, казаки участвовали в боях за Бахмут, штурме Красного Лимана, удержании Кинбурнской косы и освобождении Золотого и Камышевахи и многих других военных действиях.

Взято отсюда