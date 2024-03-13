В России будут новые, «честные» налоги: главные новости 13 марта

Обо всём важном, что произошло за день, мы расскажем в коротком дайджесте

14 марта 2024, 00:05106Написать комментарий

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и нам только в удовольствие поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 13 марта.

Беспилотники вновь атаковали Россию

Ночью и утром 13 марта регионы России снова атаковали беспилотники. В Минобороны сообщили, что за день российские ПВО перехватили и уничтожили 68 БПЛА: 12 над Белгородской, 8 над Брянской, 35 над Воронежской, 8 над Курской, 3 над Ростовской, по 1 над Ленинградской и Рязанской областями.

В Рязанской области в результате атаки беспилотников загорелся нефтезавод, двое человек госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Также беспилотники атаковали многоквартирный дом в Белгороде, разбив окна и повредив фасад. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, обошлось без жертв.

Беспилотники массово атакуют Россию уже второй день подряд — вчера, 12 марта, Минобороны отчитывалось о 25 сбитых дронах.

Владимир Путин дал большое интервью

Сегодня вышел очередной большой разговор главы государства с прессой. Диалог Владимира Путина и Дмитрия Киселева длился полтора часа — за это время президент успел обсудить СВО, угрозу ядерной войны и будущее России.

Владимир Путин считает, что активные атаки дронов в последние несколько дней — это попытка помешать выборам в России.

— Желание если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан, — заявил президент.

Отвечая на вопрос о переговорах, Путин отметил, что российская сторона давно готова к мирному урегулированию конфликта, но только на своих условиях.

— Нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим. Вот об этом идет речь, — отметил Путин.

О главных темах, которые поднял Владимир Путин в интервью, мы рассказывали в нашем материале.

В Госдуме разрабатывают новые налоги

Правительство активно обсуждает новую систему прогрессивного налогообложения. О том, что Госдума и правительство предложили изменить налоги, журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Президент говорил о справедливости в налогообложении. <…> Проработка ведется. Говоря о справедливости, конечно, он говорил о том, что те, кто зарабатывают меньше, должны и платить меньше, а те, кто зарабатывает больше, — должны платить больше. Это и есть справедливость, — заявил Дмитрий Песков журналистам.

О том, что в России необходимо продумать более справедливое распределение налогового бремени, Владимир Путин говорил во время послания Федеральному собранию.

В Финляндии начнут задерживать машины с российскими номерами

Власти Финляндии обязали владельцев автомобилей с российскими номерами покинуть страну до 16 марта. В противном случае автомобили начнут задерживать, заявил директор департамента таможенного контроля Финляндии Сами Ракшита.

— С ближайшей субботы водители замеченных на дорогах зарегистрированных в России автомобилей должны доказать контролирующим органам, что они имеют право пользоваться автомобилем в Финляндии, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пользоваться автомобилем с российскими номерами в Финляндии разрешено студентам-очникам, проживающим за пределами Евросоюза, а также работающим по срочному трудовому договору.

Также пользоваться зарегистрированными в России автомобилями могут проживающие в России граждане Евросоюза и их родственники, а также люди, прибывшие в Финляндию по гуманитарным соображениям.

В противном случае власти Финляндии арестуют автомобиль и потребуют вывезти его за пределы Евросоюза, а владельцу могут грозить таможенная пошлина и налог на ввоз машины.

«Вора № 1 в законе» выпустят на волю

На Кубани из тюрьмы выйдет Захарий Кашалов, более известный как Шакро Молодой. Сейчас знаменитый «вор № 1 в законе» отбывает наказание в Краснодарском крае, однако уже скоро его выпустят.

Как рассказали корреспонденту издания 93.RU в пресс-службе региональных судов, заседание по вопросу освобождения Кашалова проходило в закрытом режиме, ходатайство было удовлетворено.

Шакро Молодой — один из лидеров преступного мира России, которого приговорили к десяти годам колонии по делу о вымогательстве. Сейчас ему 70 лет.

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14.03.2024